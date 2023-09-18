Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро

Об этом Борис Писториус заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Поставляем дополнительные боеприпасы: фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы, минные ракеты. Потому что боеприпасы – это то, что больше всего нуждается в Украине в защите от жестокой агрессивной войны. Кроме того, мы поможем с защищенной техникой и системами разминирования. Но мы также позаботились о зиме. приближается: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. Общая стоимость пакета составит 400 млн. евро", - заявил он.

Писториус сказал, что кроме поддержки оружием и оборудованием Германия обучает украинских военных и до конца года обучение пройдут 10 тыс. человек.

Он рассказал, что Германия занимает второе место военной поддержки Украины, а украинцы ценят эту помощь. Германия помогает Украине своим лучшим оружием: современные боевые танки Leopard 2A6, система ПВО IRIS T SLM и другое оружие.

Относительно предоставления Украине ракет "Таурус", имеющих дальность 500 км, Писториус сказал, что это решение еще не принято, но по поводу опасений применения этих ракет для атак по территории РФ он заявил, что Германия регулирует порядок применения вооружения. Министр обороны также заявил, что Германия пока не планирует проводить учения украинских пилотов на самолетах F-16.

Писториус сказал, что мир должен быть готов к тому, что война в Украине может затянуться дольше, но "Москва может быстро покончить с войной. Все, что нужно сделать Кремлю - это вывести свои войска из Украины".

"Украина не просто защищает свою территорию. Она борется за большее: авторитарные государства не могут просто врываться в страну, убивать людей и устанавливать новые границы. Поэтому эта война касается не только Украины. Это в основном о свободе. О свободе во всем мире. И, значит, также о нашей свободе в Германии", - подчеркнул Писториус.