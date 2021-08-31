Пистолеты Glock, АК-74, гранаты на Закарпатье задержали торговца оружием из зоны ООС

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"На Закарпатье СБУ разоблачила и блокировала канал незаконной торговли оружием. По предварительной информации, организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, которые подпольно вывезли с территории ООС. Злоумышленника задержали с поличным в ходе спецоперации СБУ", - говорится в сообщении .





Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи.

Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта:

2 пистолетов Glock;

14 гранат с запалами к ним;

22 штык-ножей;

прицела ночного видения.

Ранее, в ходе досудебного расследования, правоохранители выявили факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.





Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.

"Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправки военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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