Письмо Николаю: "Чтобы Путин сд@х". Программа "Кацаповедение" в 18:00

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Его называют Николаем Вереснем, а он себя называет Кацаповедом. Опыты жизни в России – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите каждый вторник в 18:00 в программе "Кацаповедение" на Ютубе Эспрессо.