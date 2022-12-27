Письмо Николаю: "Чтобы Путин сд@х". Программа "Кацаповедение" в 18:00
Маленькие украинцы точно знают, что хотят заказать Святому Николаю. Будина против Джингл Белс, лучше валенки. Шансон на день рождения - это и многое другое в проекте "Кацаповедение"
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
Его называют Николаем Вереснем, а он себя называет Кацаповедом. Опыты жизни в России – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите каждый вторник в 18:00 в программе "Кацаповедение" на Ютубе Эспрессо.
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