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OPINION

Письмо Навального – это о тупиковом пути авторитаризма

12 августа, 2023 суббота
10:50
Мнение Николай Княжицкий

Появилось первое письмо Навального после получения десятилетнего срока

Я, как и большинство моих друзей, убежден, что никакие "хорошие русские" не имеют права поучать украинцев. Но наблюдать и изучать все происходящее в России мы обязаны, потому что только дерашизация и дефашизация России вместе с развитием у нас ответственной власти будут гарантировать нашу окончательную победу.

Статья Навального до боли искренняя, честная и самокритическая. Он пишет:

"Ненавижу все руководство России, которое имело в 91-м (после путча) и в 93-м (после расстрела парламента) абсолютную полноту власти, и даже не попыталось делать очевидные демократические реформы. Того, что было сделано в Чехии (где сейчас демократия) и средняя зарплата 181 тысяча рублей), Польше (демократия и 179 тысяч рублей), Эстонии (демократия и 192 тысячи рублей), Литве (демократия и 208 тысяч рублей) и других странах. Конечно, разные люди тогда были у власти. очень хорошие, честные, искренние тоже. Но это крохотное меньшинство, отчаянная и бесполезная борьба которого только еще лучше показывает нам коррупцию и бессовестность тогдашней властной элите." Ненавидит он и "хороших русских", всех венедиктовых и собчак за коллаборацию с безнравственной властью. Да и к себе есть претензии.

Это письмо о верховенстве принципов перед личной дружбой, о тупиковом пути авторитаризма.

Пишет он, в частности: "В ужасе и холодном поту я срываюсь ночью на своих нарах, когда мне кажется, что у нас снова был шанс, но мы снова пошли той же дорогой, что в девяностые. По указателю "цель оправдывает средства". Там, где еще маленькими буквами приписано: "Фальсифицировать выборы - это не всегда плохо", "Да ты посмотри на этот народ, ну какие из них присяжные", "неважно, что он вор, зато технократ и за велодорожки", "Этим людям дай свободу, они такого набирают", "Правительство все еще единственный европеец в России" и другие мудрости образованного авторитаризма".

Читая письмо Навального, я вижу, как много общего у нас со страной-агрессором. Мы тоже не стали Чехией и Эстонией, у нас тоже недореформированные суды. Но есть два отличия.

В отличие от Московии, которая была империей, мы до сих пор не преодолели их, московское колониальное влияние. Власти дальше закрывают глаза на их попов, например. Это проблема.

Но есть один большой плюс. Наших президентов мы выбираем самостоятельно на выборах. Этого недостаточно для того, чтобы стать хотя бы Чехией, но это дает огромный шанс нам не только на Победу, но и на наше счастливое будущее. Очень важно сейчас, во время войны, когда так много авторитарных соблазнов, не дать уничтожить те маленькие ростки демократии, которые украинцы сохранили на Майданах, протестуя против авторитаризма.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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Николай Княжицкий
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