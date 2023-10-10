Пишут на стенах "200": партизаны в Мелитополе "обозначают" квартиры оккупантов

Об этом информирует Центр нацсопротивления .

В Мелитополе на квартирах, в которых заселились решисты и псевдополицейские, появились надписи "200". Таким образом, партизаны намекают, что враг будет вывезен с украинской земли, как "груз 200". Речь идет об условном обозначении в армии при перевозке тела погибшего военного.

Члены движения сопротивления С.Р.О.К. заявили, что это их работа и призвали граждан приобщиться к так называемому челленджу и маркировать квартиры оккупантов.

По словам представителей, эта акция является частью более широкой кампании протеста против оккупации.

Фото: Центр нацсопротивления

Справочно. С.Р.О.К. (сокращение от "Смерть российским оккупантам и коллаборантам") - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, созданное местными активистами в результате военного вторжения РФ.

Подробная информация о помощи движению сопротивления.