Пишут на стенах "200": партизаны в Мелитополе "обозначают" квартиры оккупантов
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области члены движения сопротивления С.Р.О.К. взяли на себя ответственность за надписи "200", появившиеся на квартирах, где проживают российские военные и "полицейские"
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
В Мелитополе на квартирах, в которых заселились решисты и псевдополицейские, появились надписи "200". Таким образом, партизаны намекают, что враг будет вывезен с украинской земли, как "груз 200". Речь идет об условном обозначении в армии при перевозке тела погибшего военного.
Члены движения сопротивления С.Р.О.К. заявили, что это их работа и призвали граждан приобщиться к так называемому челленджу и маркировать квартиры оккупантов.
По словам представителей, эта акция является частью более широкой кампании протеста против оккупации.
Фото: Центр нацсопротивления
Справочно. С.Р.О.К. (сокращение от "Смерть российским оккупантам и коллаборантам") - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, созданное местными активистами в результате военного вторжения РФ.
Подробная информация о помощи движению сопротивления.
- 19 сентября Стратком ВСУ обнародовал видео попадания ВСУ по штабу российских войск вблизи временно оккупированного Мелитополя.
- В результате удара ВСУ и СБУ 21 сентября по базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе ранены два командира врага, еще 10 россиян погибли.
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