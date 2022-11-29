Пишите тем, кто живет сам или ситуативно чувствует себя одиноким
Темнота - аномальная, следствие атак и сознательного уничтожения инфраструктуры с намерением сделать еще хуже. Плюс еще война в бэкграунде и анамнезе
На самом деле комментарии типа "я в 90-х жил без света неделями и ничто" не совсем подходят к текущей ситуации. Это если бы сказать "зачем тебе сейчас зарплата, ты ведь в 90-х жил месяцами вообще без денег и ничего".
Тогда были просто отключения, экономически-энергетические проблемы при условно стабильной и спокойной жизни. Часть нормы ненормальной в целом жизни.
Сейчас же тьма — аномальная, следствие атак и сознательного уничтожения инфраструктуры намерено сделать еще хуже. Плюс еще война в бэкграунде и анамнезе.
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А война в анамнезе означает совершенно нездоровое и нестабильное восприятие ухудшений и испорченную систему психологической адаптации, которая в нормальных условиях работает почти безотказно.
Сейчас же тьма — аномальная, следствие атак и сознательного уничтожения инфраструктуры намерено сделать еще хуже. Плюс еще война в бэкграунде и анамнезе
Это означает, что многие люди живут с ментальными проблемами и живут сами, а в темноте ощущение безнадежности и тревоги обостряется. Кто переживал депрессии или тревожные расстройства, знает, как это разбиваться ночью на сотни обломков и каждое утро собираться заново. И просто дотерпеть до утра становится целым испытанием.
Но не все так безнадежно. Бог дал нам мобильный интернет, павербанки и мессенджеры. Пишите тем, кто живет сам или даже не сам, но ситуативно чувствует себя одиноким. Пишите друг другу и даже себе в фейсбук, какие-нибудь шутки своим или проклятия врагам, безразлично.
Заговори/напиши, чтобы я тебя увидел.
И мне станет не так страшно.
А может, и вообще тепло и хорошо.
Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер
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