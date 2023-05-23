Об этом сообщила украинская писательница и общественный деятель Виктория Амелина.

До конца мая обещаю привезти награду в Капитоловку (родное село Владимира Вакуленко на Харьковщине – ред.). Думаю, важно, чтобы родные ее увидели и чтобы и это отличие было в комнате Володи", - написала она.

"На вручении говорила, что Володя, пожалуй, хотел бы посвятить эту награду всем писателям, убитым за то, что избрали быть украинцами. И читала отрывок из дневника Володи в переводе дорогой Дейзи Гиббонс", - добавила Амелина.

Фото: Facebook Виктории Амелиной

Владимир Вакуленко был убит в ходе российской оккупации Изюмского района Харьковской области. Долгое время его считали пропавшим без вести, но в конце ноября прошлого года ДНК-экспертиза подтвердила, что одно из тел, найденных после деоккупации региона, принадлежит писателю. Известно, что он был застрелен в промежутке между 24 марта и 12 мая 2022 года.

Справка: Prix Voltaire – это награда для издательств, организаций или отдельных лиц, отстаивающих свободу книгоиздания. Номинанты демонстрируют стойкую приверженность ценностям, публикуют произведения вопреки угрозам, запугиванию, репрессиям или притеснениям.