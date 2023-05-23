Писателя Вакуленко, убитого россиянами во время оккупации Харьковщины, посмертно наградили премией Prix Voltaire Special Award
Писатель из Харьковщины Владимир Вакуленко получил посмертную награду Prix Voltaire Special Award от Международной ассоциации издателей
Об этом сообщила украинская писательница и общественный деятель Виктория Амелина.
До конца мая обещаю привезти награду в Капитоловку (родное село Владимира Вакуленко на Харьковщине – ред.). Думаю, важно, чтобы родные ее увидели и чтобы и это отличие было в комнате Володи", - написала она.
"На вручении говорила, что Володя, пожалуй, хотел бы посвятить эту награду всем писателям, убитым за то, что избрали быть украинцами. И читала отрывок из дневника Володи в переводе дорогой Дейзи Гиббонс", - добавила Амелина.
Фото: Facebook Виктории Амелиной
Владимир Вакуленко был убит в ходе российской оккупации Изюмского района Харьковской области. Долгое время его считали пропавшим без вести, но в конце ноября прошлого года ДНК-экспертиза подтвердила, что одно из тел, найденных после деоккупации региона, принадлежит писателю. Известно, что он был застрелен в промежутке между 24 марта и 12 мая 2022 года.
Справка: Prix Voltaire – это награда для издательств, организаций или отдельных лиц, отстаивающих свободу книгоиздания. Номинанты демонстрируют стойкую приверженность ценностям, публикуют произведения вопреки угрозам, запугиванию, репрессиям или притеснениям.
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