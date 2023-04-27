Об этом пишет Reuters.

"Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я написала об этом, он солгал и сказал, что этого не было, - заявила Э. Джин Кэрролл присяжным в федеральном суде на Манхэттене. - Он солгал и разрушил мою репутацию, и я здесь, чтобы попытаться вернуть свою жизнь назад".



79-летняя Кэрролл, бывшая колумнистка журнала Elle, требует от Трампа, 76 лет, возглавляющего республиканцев в президентской кампании 2024 года, возмещения неопределенного ущерба.



Ее иск касается встречи в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в конце 1995 или начале 1996 года, где, по ее словам, Трамп изнасиловал ее, прежде чем она смогла убежать.



Кэрролл утверждает, что Трамп распространил клевету, назвав ее заявление об изнасиловании мистификацией, ложью и "полной аферой" на своей социальной платформе Truth, а также сказал, что "она не его тип" и придумала это заявление, чтобы продать свои мемуары.