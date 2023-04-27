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Писательница заявила в суде США, что Дональд Трамп изнасиловал ее и врал, будто этого не было

27 апреля, 2023 четверг
09:53
Мир

Писательница Э. Джин Кэрролл рассказала присяжным в федеральном суде на Манхэттене, что экс-президент США Дональд Трамп напал на нее и изнасиловал

Об этом пишет Reuters.

"Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я написала об этом, он солгал и сказал, что этого не было, - заявила Э. Джин Кэрролл присяжным в федеральном суде на Манхэттене. - Он солгал и разрушил мою репутацию, и я здесь, чтобы попытаться вернуть свою жизнь назад".

79-летняя Кэрролл, бывшая колумнистка журнала Elle, требует от Трампа, 76 лет, возглавляющего республиканцев в президентской кампании 2024 года, возмещения неопределенного ущерба.

Ее иск касается встречи в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в конце 1995 или начале 1996 года, где, по ее словам, Трамп изнасиловал ее, прежде чем она смогла убежать.

Кэрролл утверждает, что Трамп распространил клевету, назвав ее заявление об изнасиловании мистификацией, ложью и "полной аферой" на своей социальной платформе Truth, а также сказал, что "она не его тип" и придумала это заявление, чтобы продать свои мемуары.

  • Напомним, 4 апреля экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение в причастности к незаконной выплате за сокрытие информации, которая могла повредить его предвыборной кампании.
скандал
Дональд Трамп
США
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