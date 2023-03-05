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Писательница Марианна Уильямсон объявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году

5 мартa, 2023 воскресенье
11:56
Мир

Американская писательница-авторка бестселлеров Марианна Уильямсон стала кандидатом на пост президента США, выборы которого состоятся в 2024 году

Об этом сообщило издание The Hill .

"С сегодняшнего дня я являюсь кандидатом на пост президента Соединенных Штатов", - сказала она.

В частности, известно, что Уильямсон, которая была кандидатом в президенты от Демократической партии на последних выборах, на прошлой неделе подтвердила, что планирует баллотироваться на должность главы Белого дома в 2024 году.

Отмечается также, что писательница является первой представительницей Демократической партии, официально бросившей вызов действующему президенту США Джо Байдену, еще не объявившему о своих планах на 2024 год, но, как ожидается, официально начнет свою предвыборную кампанию уже в следующем месяце.

  • В конце февраля стало известно, что президент США Джо Байден, вероятнее всего, вторично выдвинет свою кандидатуру на должность главы Белого дома и в этом у него будет поддержка ближайших.
  • Reuters также сообщили , что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, который может состояться в апреле этого года.
  • 5 марта стало известно, что по данным опроса на Конференции политических действий консерваторов (CPAC) экспрезидент США Дональд Трамп получил поддержку в 62% в качестве выдвиженца от Республиканской партии на выборах в 2024 году.
Джо Байден
выборы в США
США
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