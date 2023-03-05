Об этом сообщило издание The Hill .

"С сегодняшнего дня я являюсь кандидатом на пост президента Соединенных Штатов", - сказала она.

В частности, известно, что Уильямсон, которая была кандидатом в президенты от Демократической партии на последних выборах, на прошлой неделе подтвердила, что планирует баллотироваться на должность главы Белого дома в 2024 году.

Отмечается также, что писательница является первой представительницей Демократической партии, официально бросившей вызов действующему президенту США Джо Байдену, еще не объявившему о своих планах на 2024 год, но, как ожидается, официально начнет свою предвыборную кампанию уже в следующем месяце.