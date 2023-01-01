Писательница из Финляндии на Новый год "поздравила" россиян снарядом

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"В этом году мои деньги за фейерверк пошли на эту ракету, чтобы защитить Украину от российской агрессии. С Новым годом! Вы можете отправить собственные новогодние пожелания России с помощью @SignMyRocket", - написала Оксанен.

Она отметила, что ее финский дедушка, ветеран двух советско-финских войн, и эстонский дедушка, участник Движения сопротивления Лесных братьев, и братья эстонской бабушки, погибшие во время охоты НКВД, тоже прислали свои поздравления вместе с ней.

На ракете по заказу Оксанен написали "Jaxuhali", что в финском сленге означает "объятия поддержки".

Королева Дании Маргрете II приветствовала украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех".

1 января стало известно, что Эмманюэль Макрон в новогоднем поздравлении обратился к украинцам и заявил , что Франция "поможет Украине победить" и "построить справедливый мир".

1 января Президент Эстонии Алар Карис обратился к гражданам страны и поблагодарил за поддержку военных беженцев из Украины.

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