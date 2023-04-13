Волонтер и писательница обнародовала в сети пост, где утвердила что "умереть достойно, со словами "Слава Украине!", сделать последнюю затяжку и стать символом - лучше" ... чем "визжать на их (русском - ред.) языке - "ненада, больно".

В настоящее время он скрыт, однако пользователи распространяют в интернете снимок с экрана сообщения:

Автор пояснила, что, по ее убеждению, нет смысла "просить у изверга не убивать, чтобы не было больно". Утверждая, что "они всегда сделают наоборот".

Сообщение вызвало волну возмутительных и критических комментариев среди пользователей сети. Ее обвиняли в отсутствии понимания и уважения к бойцам.

На текст автора и волонтера отреагировала и писательница и лауреат Национальной премии Украины Тамара Гориха Зерня.

"Блогерша, которая обвиняет украинского военного, что тот кричал перед смертью, – явно нездоровая. Это просто еще одно напоминание, что вокруг нас есть садисты, психопаты, нарциссы, истерики, наркоманы и просто идиоты. Это не повод обобщать или делать выводы об украинцах в общем. Мы не виноваты, что интернет дают всем желающим", – высказалась литератор.

Впоследствии Василиса Мазурчук обнародовала другое сообщение, где убеждала, что не высмеивала смерть ничью.

"Я не могу передать на сколько я хочу, чтобы они (оккупанты - ред.) все исчезли. Пост был о том, что нет смысла просить у изуверов и убийц - нет смысла. Только планомерное выдавливание нечистые из нашей земли", - написала волонтер.