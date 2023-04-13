Писательница и волонтер Мазурчук заявила, что "лучше умереть достойно, чем визжать на их языке" о видео о казни украинского пленника и подверглась критике
Василиса Мазурчук заявила в посте на фейсбуке, что "лучше умереть достойно, чем визжать на их языке" в контексте видео с казнью защитника Украины. Читатели выразили возмущение из-за тезисов писательницы
Волонтер и писательница обнародовала в сети пост, где утвердила что "умереть достойно, со словами "Слава Украине!", сделать последнюю затяжку и стать символом - лучше" ... чем "визжать на их (русском - ред.) языке - "ненада, больно".
В настоящее время он скрыт, однако пользователи распространяют в интернете снимок с экрана сообщения:
Автор пояснила, что, по ее убеждению, нет смысла "просить у изверга не убивать, чтобы не было больно". Утверждая, что "они всегда сделают наоборот".
Сообщение вызвало волну возмутительных и критических комментариев среди пользователей сети. Ее обвиняли в отсутствии понимания и уважения к бойцам.
На текст автора и волонтера отреагировала и писательница и лауреат Национальной премии Украины Тамара Гориха Зерня.
"Блогерша, которая обвиняет украинского военного, что тот кричал перед смертью, – явно нездоровая. Это просто еще одно напоминание, что вокруг нас есть садисты, психопаты, нарциссы, истерики, наркоманы и просто идиоты. Это не повод обобщать или делать выводы об украинцах в общем. Мы не виноваты, что интернет дают всем желающим", – высказалась литератор.
Впоследствии Василиса Мазурчук обнародовала другое сообщение, где убеждала, что не высмеивала смерть ничью.
"Я не могу передать на сколько я хочу, чтобы они (оккупанты - ред.) все исчезли. Пост был о том, что нет смысла просить у изуверов и убийц - нет смысла. Только планомерное выдавливание нечистые из нашей земли", - написала волонтер.
- Напомним, 12 марта СБУ обнародовала имя расстрелянного за слова "Слава Украине!" воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что он был расстрелян еще 30 декабря 2022 года.
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным. СБУ приступила к расследованию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 38.11
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное