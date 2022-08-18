Об этом сообщило агентство PEN America .

Как говорится в сообщении, 19 августа в публичной библиотеке Нью-Йорка состоятся чтения в поддержку Салмана Рушди, на жизнь которого покушались из-за его романа "Сатанинские стихи".

"Писатели всего мира солидарны с Салманом Рушди и приветствуют его непрекращающуюся борьбу за свободу слова и тяжелое положение писателей во всем мире, которые находятся в опасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что избранные произведения Рушди будут читать Пол Остер, Реджинальд Дуэйн Бэттс, Тина Браун, Киран Десай, Андреа Эллиотт и другие. Это событие PEN America будет транслировать в прямом эфире.

К акции призывают приобщиться всех желающих. Все противники цензуры и терроризма могут опубликовать видео с чтением произведений писателя или присоединиться к Twitter-шторму с хэштегом #StandWithSalman и пометкой @penamerica .

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди издал роман "Сатанинские стихи" в 1988 году. Рушди считал, что ислам нуждается в трансформации и обновлении, поэтому роман был своеобразным протестом против ислама как "убивающей религии". Именно поэтому после публикации в мире вспыхнули протесты против автора. Некоторые мусульмане считают "Сатанинские стихи" богохульством, поэтому годами угрожали Рушди убийством. За физическое уничтожение писателя была назначена награда в $3 млн.

В пятницу, 12 августа, в Нью-Йорке на писателя Салмана Рушди совершили нападение. Неизвестный подбежал к Рушди с ножом, когда тот готовился к лекции.

Известный британский писатель Салман Рушди выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии.

Британский писатель Салман Рушди очнулся после покушения на его жизнь, через день после ранения его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала об угрозах из-за поддержки, которую она выразила писателю Салману Рушди в twitter. Писательница обратилась в полицию.

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