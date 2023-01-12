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Писатели и издатели призвали власти обеспечить исполнение "книжных законов". В УИК уверяют, что готовы это сделать при наличии финансирования

12 января, 2023 четверг
20:04
Культура

Писатели, издатели, а также общественные и политические деятели выступили с открытым обращением, в котором требуют от властей обеспечить выполнение принятых в июне 2022 года законов о поддержке украинской книги

Соответствующее обращение опубликовала на своей facebook-странице писательница Оксана Забужко.

Инициаторы обращения подчеркивают, что невыполнение законов о поддержке украинской книги угрожает национальной безопасности, а война Украины против российских захватчиков "прежде всего является войной за нашу идентичность".

Следовательно, они считают неприемлемым невыполнение закона №2313-ІХ о книжных сертификатах для детей и субсидии для украинских книжных магазинов, о чем на днях заявил Украинский институт книги.

Представители книжного сообщества напомнили, что так называемые книжные законы (закон №2313-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения" и №2309-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины") парламент принял в июне 2022 года более чем 300 голосами. А их поддержка украинским обществом "стала важным стимулом для развития книжной отрасли".

"Книжная отрасль поверила государству. И разрушать это доверие, не выполняя важные законы вместо того, чтобы распространять положительный опыт на другие культурные индустрии – недопустимо. Любые заявления, что для экономии средств можно не выполнять закон, годовая стоимость которого составляет менее 0 ,02% расходов госбюджета, по меньшей мере, безответственны. Украинские книги - это тоже оружие в войне против "русского мира", - отмечают в обращении.

Представители книжного сообщества,  процитировав Владимира Зеленского, который заявил: "Мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, это и есть наш народ", – призвали украинские власти "подкрепить эти слова реальными действиями и обеспечить исполнение принятых в июне 2022 "книжных законов". В частности, они требуют:

  1. Дезавуировать заявление Украинского института книги и заверить украинское общество, что Украина является правовым государством, а его законы – обязательны для исполнения.
  2. Обеспечить финансирование предусмотренных законом №2313-ІХ субсидий для книжных магазинов и книжных сертификатов для детей за счет государственного бюджета и/или международной помощи на восстановление Украины.
  3. Кабинета Министров – без промедлений принять все подзаконные акты, необходимые для воплощения закона №2313-ІХ.
  4. Президенту Украины – подписать закон №2309-ІХ, который не нуждается ни в копейке бюджетных расходов, но является важным элементом институциональной поддержки книжной отрасли и защиты Украины от "русского мира".

В ответ на обращение Украинский институт книги заявил, что он "ответственно относится к своей деятельности и поддержке книжного сообщества" и готов выполнить закон. В УИК подчеркнули, что готовились к этому: "в установленном порядке и в установленные сроки подали и отстаивали бюджетный запрос, в котором были предусмотрены средства на субсидии (86,3 млн грн) и сертификаты (671,7 млн грн). Но в принятом Верховной Радой  бюджете эти средства утверждены не были невзирая на все наши усилия".

"Подтверждаем готовность УИК приступить к выполнению закона 2313-ІХ по предоставлению сертификатов гражданам Украины и субсидий книжным магазинам, как только соответствующие изменения будут внесены в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год". Считаем закон 2313-ІХ чрезвычайно важным для стабилизации работы отрасли время", – добавили в УИК.

Предыстория

10 января Украинский институт книги опубликовал на своем сайте официальную позицию по предоставлению сертификатов и субсидий на приобретение книг гражданам Украины, предусмотренного Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения" (вступил в силу 10 июля 2022 года). Согласно закону, с 1 января 2023 года должна начаться реализация Украинским институтом книги программы предоставления гражданам Украины ежегодной натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг:

  • при выдаче свидетельства о рождении;
  • при получении гражданином Украины, достигшим 14-летнего возраста, паспорта гражданина Украины.

Сертификат должны выдавать на сумму, составляющую 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2023 году эта сумма составляет 833 грн.

Также законом предусмотрена поддержка распространителей издательской продукции путем предоставления государственной субсидии для возмещения расходов, осуществленных распространителем книгоиздательской продукции. Эта программа должна стартовать в апреле 2023 года.

В УИК отметили, что "в период действия военного положения экономика Украины функционирует в условиях беспрецедентных вызовов и имеющиеся финансовые ресурсы государства прежде всего направляются на выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, бесперебойного функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей жителей и защиты сохранности населения".

И добавили, что Законом "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" не были предусмотрены средства на реализацию упомянутых программ. Поэтому "вопрос реализации указанных программ будет рассмотрен правительством после окончания или отмены военного положения в Украине".

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