Писатель Жадан рассекретил номер телефона мэра Мацегоры, сдавшего Купянск России
В сети появился номер телефона Геннадия Мацегоры, сдавшего город Купянск российским военным
Номер телефона Мацегоры рассекретил писатель Сергей Жадан.
В своем Twitter-аккаунте Жадан предложил украинцам пожелать Мацегоре "Спокойной ночи".
"Друзья, а вот вам на ночь телефон мэра города Купянска Мацегоры Геннадия Николаевича. Еще успеете пожелать ему спокойной ночи)
095 425 66 80", – написал писатель Сергей Жадан.
- Напомним, Геннадий Мацегора провел переговоры с военными Российской Федерации и сдал город агрессору из-за угроз применения вооруженной атаки.
- После этого Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.
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