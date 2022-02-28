Писатель Жадан рассекретил номер телефона мэра Мацегоры, сдавшего Купянск России

Номер телефона Мацегоры рассекретил писатель Сергей Жадан.



В своем Twitter-аккаунте Жадан предложил украинцам пожелать Мацегоре "Спокойной ночи".



"Друзья, а вот вам на ночь телефон мэра города Купянска Мацегоры Геннадия Николаевича. Еще успеете пожелать ему спокойной ночи)

095 425 66 80", – написал писатель Сергей Жадан.

Друзья, а вот вам на ночь телефон мэра города Купянска Мацегоры Геннадия Николаевича. Еще успеете пожелать ему спокойной ночи)

095 425 66 80 — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) 27 февраля 2022

Напомним, Геннадий Мацегора провел переговоры с военными Российской Федерации и сдал город агрессору из-за угроз применения вооруженной атаки.

После этого Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.