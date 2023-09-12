Писатель Стивен Кинг вышел к фанатам в кепке с надписью "Украина"
Американский писатель Стивен Кинг появился на публике в кепке с сине-желтой надписью "Украина". В ней "король ужасов" раздавал автографы фанатам.
Об этом стало известно из видео, опубликованного в сети.
На нем сразу бросается в глаза бейсболка писателя. Это уже знакомая синяя кепка с надписью Ukraine (Украина), в которой Стивен Кинг уже не в первый раз появлялся на публике.
Поддержка Украины Стивена Кинга
"Король ужасов" после полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских окупантов.
31 марта 2022 года Стивен Кинг обратился к президенту РФ, где заявил, что "Украина опустошит его казну и обескровит тебя". Позже он заявил, что Путин недооценил Украину.
В конце мая Кинг призвал мир продолжать экономическое давление на Россию. Также он подчеркнул, что они имеют дело не с болонкой, а с росомахой.
28 июня 2022 г. он осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру.
В начале сентября американский писатель Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ.
Впоследствии в октябре американский писатель от имени всего мира обратился в Россию и посоветовал "забираться из Украины". Он назвал вишенкой на торте заявления РФ о том, что подрыв Крымского моста – терроризм, после вторжения в Украину.
31 декабря 2022 Кинг поделился , что его самым заветным желанием на новый год является мир в Украине.
В апреле 2023 года известный американский писатель в очередной раз поддержал Украину и призвал не поддаваться искушению легкого мира. "Берегите Украину в своих сердцах и мыслях. Не поддерживайте миротворцев (умиротворителей), которые хотят оставить их сзади", - написал он.
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