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Писатель Стивен Кинг призывает мир продолжать экономически давить на Россию

29 мая, 2022 воскресенье
14:23
Культура

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призывает мир продолжать экономическое давление на Россию

Об этом он написал в твиттере.

"Продолжайте экономическое давление на Россию. Слава Украине", – коротко отметил он.

Ранее он поддержал Украину, заявив, что Путин имеет дело с "росомахой", а не с "болонкой", как он рассчитывал.

  • Напомним, Россия может объявить официальный дефолт в июне. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, отметил, что если США не продлит разрешение России на проведение транзакций, то она не сможет произвести выплаты по внешнему долгу в конце мая, соответственно, через месяц получит дефолт.

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