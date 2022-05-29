Писатель Стивен Кинг призывает мир продолжать экономически давить на Россию

Об этом он написал в твиттере.

"Продолжайте экономическое давление на Россию. Слава Украине", – коротко отметил он.

Ранее он поддержал Украину, заявив, что Путин имеет дело с "росомахой", а не с "болонкой", как он рассчитывал.

Напомним, Россия может объявить официальный дефолт в июне. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, отметил, что если США не продлит разрешение России на проведение транзакций, то она не сможет произвести выплаты по внешнему долгу в конце мая, соответственно, через месяц получит дефолт.