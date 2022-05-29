Писатель Стивен Кинг призывает мир продолжать экономически давить на Россию
Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призывает мир продолжать экономическое давление на Россию
Об этом он написал в твиттере.
"Продолжайте экономическое давление на Россию. Слава Украине", – коротко отметил он.
Ранее он поддержал Украину, заявив, что Путин имеет дело с "росомахой", а не с "болонкой", как он рассчитывал.
- Напомним, Россия может объявить официальный дефолт в июне. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, отметил, что если США не продлит разрешение России на проведение транзакций, то она не сможет произвести выплаты по внешнему долгу в конце мая, соответственно, через месяц получит дефолт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное