Писатель Шкляр: Украинцы переосмыслят советское прошлое через 10-20 лет

Об этом один из известнейших писателей современной Украины и политически общественный деятель Василий Шкляр сказал в интервью ко Дню Независимости Украины на телеканале "Эспрессо".

Он ответил на вопрос, когда украинцы переосмыслят свое советское прошлое и примут, что это была оккупация.



"Я думаю, что пройдет еще 10-20 лет. Есть часть неисправимых людей, которых еще много, но вырастет поколение. А это, что сейчас молодо, оно уже внутренне возрождается и особенно, когда мы победим. А мы победим в этой войне, другого пути нет. Опять же при любых условиях, при всех наших победах и продвижениях должна быть осмыслена, крепкая, целенаправленная, украиноцентрическая гуманитарная политика. Мы должны сделать защищенное свое культурно-информационное пространство", - сказал писатель.

Шкляр привел пример европейских стран.



"Ну вот как за границей едешь, а у тебя приемник играет немецкую музыку, пересек границу с Францией, то уже только все по-французски. Там есть четко очерченные границы своей культуры, своей нации, своего собственного пространства, в котором ты должен чувствовать себя как рыба в воде. Вот и мы создадим такое пространство, такие условия, когда украинский язык будет не просто престижным, он уже престижный, но когда без него ты просто не сможешь обойтись.За эту гуманитарную политику я говорю 32 года как не больше , но пока желаемых результатов не вижу. Я удивляюсь, почему, ведь, казалось бы, это так легко. Все лежит на поверхности", - добавил он.

По мнению писателя, много еще сильных мира сего, которые оказывают неистовое сопротивление всему украинскому и особенно распространению нашей культуры.

"Скажу вам на собственном примере, я думал, когда говорят, что Россия выбрасывает миллиарды на антиукраинскую пропаганду, это какое-то преувеличение. А потом сам столкнулся, когда переводили мой роман "Черный ворон" на английский язык, прямо к переводчику приходили люди и говорили: "Зачем вам это нужно?" В Украине есть книги, которые больше заинтересуют вашего читателя". Москва выбрасывает миллиарды на то, чтобы повредить. Я бы сказал, что дело в деньгах, потому что слишком много имеем продажных шкур на разных уровнях. Как от них избавиться, я не знаю. Наибольшего врага сегодня выпускать под залог, потом видим их за границей, а оно там купается в роскоши и еще над нами смеется", - подытожил Шкляр.