Писатель Шендерович планирует уехать из РФ из-за угрозы лишения свободы

Об этом он написал в Facebook .



"Я всегда приходил за повестками на допросы и в суды… Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовные преступления "нулевых" - к миллионному штрафу времен покорения Крыма" и новых автозаков... Но от непосредственного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь... И я решил переждать снаружи", - сообщил Шендерович.



По его словам, Евгений Пригожин "открыто выразил желание заткнуть рот" писателю.



"Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями", - объяснил Виктор Шендерович.



Писатель отметил, что речь идет не столько о гипотетическом термине.

Напомним, Россия признала Виктора Шендеровича "иноагентом".

Справка: 30 декабря 2021 года компания Пригожина, известного как "повар Путина", "Конкорд" заявила о взыскании с российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, в том числе с Виктором Шендеровичем, более 4 млн рублей по судебным искам "о защите чести, достоинства и деловой репутации".

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