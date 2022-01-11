Писатель Шендерович планирует уехать из РФ из-за угрозы лишения свободы
Российский драматург Виктор Шендерович намерен покинуть Россию из-за возможных возбуждений уголовного дела и ареста из-за заявления бизнесмена Евгения Пригожина
Об этом он написал в Facebook .
"Я всегда приходил за повестками на допросы и в суды… Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовные преступления "нулевых" - к миллионному штрафу времен покорения Крыма" и новых автозаков... Но от непосредственного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь... И я решил переждать снаружи", - сообщил Шендерович.
По его словам, Евгений Пригожин "открыто выразил желание заткнуть рот" писателю.
"Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями", - объяснил Виктор Шендерович.
Писатель отметил, что речь идет не столько о гипотетическом термине.
- Напомним, Россия признала Виктора Шендеровича "иноагентом".
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