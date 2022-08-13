Писатель Салман Рушди тяжело ранен: поврежден глаз, рука и печень
Скандально известный британский писатель Салман Рушди выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии
Об этом его агент Эндрю Уайли сообщил в комментарии Sky News.
По словам его агента, писатель скорее всего потеряет глаз.
"Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз, нервы на его руке были перерезаны, а его печень была повреждена", - говорится в письменном заявлении Эндрю Уайли.
Он перенес длившуюся несколько часов операцию и сейчас остается на аппарате искусственной вентиляции легких.
- Напомним, в пятницу, 12 августа, в Нью-Йорке на писателя Салмана Рушди совершили нападение. Неизвестный подбежал к Рушде с ножом, когда тот готовился к лекции.
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