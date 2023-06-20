Писатель Салман Рушди получил Премию мира немецких книжников

Об этом информируют на сайте Премии мира немецких книжников.

"Попечительский совет Премии мира Немецкой книжной торговли избрал писателя из Мумбая Салмана Рушди лауреатом Премии мира этого года. Церемония награждения состоится в воскресенье, 22 октября 2023 года, во франкфуртском Паульскирхе", - говорится в заявлении.

Романы Рушди, переведенные более чем на 40 языков, часто сочетают магический реализм с исторической фантастикой. Они касаются миграции и разрыва между востоком и западом.

Сообщается, что автора наградили за его литературное наследие, смелость и оптимистическое отношение к жизни, Жюри отметило: "Он показывает, как жестокие режимы разрушают целые народы, но и непреклонность духа отдельных личностей".

Эксперты высоко оценивают, что в произведениях Рушди сочетается повествовательное мастерство с постоянным литературным новаторством, юмором и мудростью.

"Начиная со своего шедевра 1981 года "Полночные дети", Салман Рушди поражает своими интерпретациями миграции и глобальной политики. В своих романах и научно-популярных книгах он сочетает нарративное предсказание с постоянным литературным новаторством, юмором и мудростью. Делая это, он описывает силу, с которой насильственные режимы разрушают цели общества, а также неистребимость духа сопротивления отдельных людей. Поскольку иранский аятолла Хомейни издал фетву против него в 1989 году, Салман Рушди живет в постоянной опасности. Однако он остается одним из самых пылких защитников свободы мысли и слова", - сказала глава Попечительского совета Карин Шмидт-Фридерихс и добавила, что после завершения своего романа "Город победы" Рушди стал жертвой покушения на убийство в августе 2022 года, но продолжает писать.

В июне 2023 года Рушди заявил о намерении написать об этом книгу.

Справочно. Премия мира немецких книжников (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) – признание деятелям литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимание между народами. Ее основали в 1949 году. С тех пор премию ежегодно вручает союз немецких книготорговцев во время Франкфуртской книжной ярмарки.