Об этом сообщило BBC .

Как говорится в сообщении, британский писатель Салман Рушди пришел в себя после покушения на его жизнь.

"Писателя Салмана Рушди отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он снова может говорить через день после ножевого ранения", – пишет BBC.

Также сообщается, что обвиняемый в нападении на Рудши отказался признать себя виновным в покушении на убийство.

"Мужчина, которого обвиняют в нападении в пятницу, не признал себя виновным в покушении на убийство и остался под стражей без права внесения залога. 24-летний Хади Матар обвиняется в том, что он выбежал на сцену и нанес г-ну Рушди по меньшей мере 10 ударов ножом в лицо, шею и живот", - говорится в сообщении.

Справка :

Британский писатель индийского происхождения Салмана Рушди издал роман "Сатанинские стихи" в 1988 году. В Великобритании книга получила положительные отзывы и была даже в финале Букеровской премии.

Рушди считал, что ислам нуждается в трансформации и обновлении, поэтому роман был своеобразным протестом против ислама как "убивающей религии". Именно поэтому после публикации в мире вспыхнули протесты против автора.

Некоторые мусульмане считают "сатанинские стихи" богохульством, поэтому годами угрожали Рудши убийством. За физическое уничтожение писателя была назначена награда в $3 млн. Переводчикам романа также угрожали, а книжный магазин, в котором должны были продавать "Сатанинские стихи", взорвали.

Угрозы заставили Рушди скрываться в соответствии с программой защиты британского правительства, включавшей в себя круглосуточную вооруженную охрану. Рушди появился после 9 лет уединения и возобновил публичные выступления, сохраняя откровенную критику религиозного экстремизма в целом.

В Украине перевод "Сатанинских стихов" вышел в 2016 году в "Издательстве Жупанского".

В пятницу, 12 августа, в Нью-Йорке на писателя Салмана Рушди совершили нападение. Неизвестный подбежал к Рушде с ножом, когда тот готовился к лекции.

Известный британский писатель Салман Рушди выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии.