Писатель Кинг заявил, что хочет написать книгу о пандемии коронавируса

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу The View, передает УНИАН.

"Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", - заявил он.

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Кинг отметил, что пандемия повлияла на содержание нового романа "Билли Саммерс", ему пришлось перенести действия романа с 2020 на 2019 год. По сюжету книги герои отправлялись в круиз, но они не смогли бы этого сделать в прошлом году в жизни из-за ограничений.