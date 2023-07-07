Об этом он сказал в интервью Укринформу .

Артем Чех – автор книг "Точка ноль" и "Кто ты такой", причем первая – это книга о войне. В дальнейшем писать по этой теме он не планирует.

"Кто ты такой" – это биографическая книга. Это мой опыт жизни с ветераном Афганской войны. Это не о войне, но о жизни военного после войны, после страшной несправедливой войны. Можно сказать, захватническую войну, поскольку Советский Союз вторгся на территорию Афганистана", - рассказал писатель.

"Но сейчас, думая, что я буду писать дальше – войны нет в моих планах. Я хочу отойти от этого. Думаю, сейчас общество вообще не готово читать книги о войне", - добавил Чех.

По его мнению, люди сыты войной по горло, ведь большинство новостей именно о ней.