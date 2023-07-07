Писатель и воин ВСУ Артем Чех: Думаю, сейчас общество не готово читать книги о войне
Писатель, младший сержант ВСУ Артем Чех заявил о намерении уйти от военной тематики. По его мнению, общество сейчас не готово читать подобные книги
Об этом он сказал в интервью Укринформу .
Артем Чех – автор книг "Точка ноль" и "Кто ты такой", причем первая – это книга о войне. В дальнейшем писать по этой теме он не планирует.
"Кто ты такой" – это биографическая книга. Это мой опыт жизни с ветераном Афганской войны. Это не о войне, но о жизни военного после войны, после страшной несправедливой войны. Можно сказать, захватническую войну, поскольку Советский Союз вторгся на территорию Афганистана", - рассказал писатель.
"Но сейчас, думая, что я буду писать дальше – войны нет в моих планах. Я хочу отойти от этого. Думаю, сейчас общество вообще не готово читать книги о войне", - добавил Чех.
По его мнению, люди сыты войной по горло, ведь большинство новостей именно о ней.
- Музыкальный фестиваль Faine Misto, который состоится 28-30 июля во Львове, планирует издать книгу с историями украинцев во время полномасштабной войны.
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