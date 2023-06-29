Можешь не писать — не пиши. Это правило актуально и во время войны тоже. То есть, писать только тогда, когда уже не можешь не писать, – это в идеале должно быть правилом для каждого литератора, привыкшего ежедневно оставлять на бумаге, или теперь уже преимущественно на экране монитора, какое-то количество знаков "для вечности". Хотя во время войны можно на время и отложить писание, а взять в руки оружие и пойти защищать страну. Некоторые так и сделали, всегда есть исключения.

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Впрочем, наивно было бы ожидать от пишущей братии массового героизма. А что если что-то произойдет с драгоценным телом автора нетленных текстов? Скажете, а как же появилась та когорта знаменитых и не слишком писателей-участников разных войн? В том-то и дело, что сначала они попадали на войну, а потом становились писателями, как тот же Хемингуэй или Ремарк. А более поздние вылазки Хемингуэя в Испанию или при освобождении Парижа во время II мировой уже больше напоминали участие военного корреспондента.

Кстати, о том, что слово тоже оружие и во время этой войны, и тем более после полномасштабного российского вторжения, вспомнили и немало украинских писателей, хотя некоторые не забывали и раньше.

Конечно, не каждому по силам хотя бы на время страшных для страны испытаний променять художественную литературу на журналистику, но все же писательская публицистика – это именно то, что актуально. Еще можно как вариант совмещать публицистику, блогерство, или хотя бы "фейсбучное творчество" с продолжением написания прозы или стихов. Некоторым удается и такое, хоть и не всем. Как признаются некоторые коллеги, новости с фронта не дают сосредоточиться на мыслях о вечном.

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Однако знаю и таких, которые изо всех сил стараются, или делают вид, что им это удается, на войну не отвлекаться. Что ж, такие были во все времена. Ведь, с одной стороны, трудно смириться, что весь довоенный мир рухнул и больше такого, как до войны никогда не будет, а с другой – таков уж писательский нрав – жить в своем часто выдуманном мире. Отсюда и желание продолжить существование того потерянного вымышленного мира хотя бы в своих произведениях, и по-своему, пожалуй, такие авторы правы. Ведь меньше всего люди хотят читать во время войны романы или повести о войне, тем более о той, которая еще не закончилась.

И все же находятся смельчаки, которые пытаются писать об этой войне уже сейчас и даже романы, не говоря уж о стихах, пытаясь при этом удержаться на тонкой грани, не скатиться на дешевый пафос или какую-то пропагандистскую патетику. И бывает, им даже удается, обычно в поэзии больше, чем в прозе. Иногда даже кажется, что их рукой водит сам Бог.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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