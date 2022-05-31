В то же время эксуполномоченная по правам человека посылала письма в ОГПУ, а это разные вещи, — сказала Венедиктова.

"Госпожа Денисова материалы не передает. Она обращается к нам с письмами о таких-то и таких-то конвенциях, пожалуйста, изучайте такие конвенции. Она присылает нам письма, но не материалы. Это разные вещи. Мы, конечно, берем ее информацию к сведению", — сообщила Генпрокурор.

Она не смогла сказать, сколько именно производств по сексуальному насилию в настоящее время зарегистрировано, но уточнила, что те преступления, которые были совершены в условиях войны, рассматриваются как военные и не имеют давности.

Относительно сложности расследования таких преступлений в условиях войны Венедиктова отметила: "Когда невозможна медицинская экспертиза, мы можем провести другие экспертизы, тоже свидетельствующие о преступлении. Это могу быть психиатрическая экспертиза и свидетельские показания".

Она также отметила, что при расследовании таких преступлений важно, чтобы жертва чувствовала себя защищенной и имела силы говорить о деталях преступления со стражами порядка.

30 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила , что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, присутствовавший на заседании фракции "слуг", озвучил претензии к Денисовой: по мнению властей, омбудсмен "практически не выполняла своих полномочий".

Глобальный альянс национальных институций по правам человека и Европейская сеть национальных институций по правам человека выразили обеспокоенность возможным увольнением Людмилы Денисовой с должности омбудсмена.

31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисов в должности омбудсмена.

Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".

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