Писала в соцсетях. Ирина Венедиктова утверждает, что эксобмудсвумен не передавала в ее офис материалы об изнасиловании на временно оккупированных территориях.
Генпрокурор Украины заявила, что Людмила Денисова не передавала ей материалов об изнасиловании, о которых она писала в социальных сетях
В то же время эксуполномоченная по правам человека посылала письма в ОГПУ, а это разные вещи, — сказала Венедиктова.
"Госпожа Денисова материалы не передает. Она обращается к нам с письмами о таких-то и таких-то конвенциях, пожалуйста, изучайте такие конвенции. Она присылает нам письма, но не материалы. Это разные вещи. Мы, конечно, берем ее информацию к сведению", — сообщила Генпрокурор.
Она не смогла сказать, сколько именно производств по сексуальному насилию в настоящее время зарегистрировано, но уточнила, что те преступления, которые были совершены в условиях войны, рассматриваются как военные и не имеют давности.
Относительно сложности расследования таких преступлений в условиях войны Венедиктова отметила: "Когда невозможна медицинская экспертиза, мы можем провести другие экспертизы, тоже свидетельствующие о преступлении. Это могу быть психиатрическая экспертиза и свидетельские показания".
Она также отметила, что при расследовании таких преступлений важно, чтобы жертва чувствовала себя защищенной и имела силы говорить о деталях преступления со стражами порядка.
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