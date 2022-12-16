Писал письма с поддержкой Путина. Судья Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка
Старший судья Верховного суда Норвегии, 67-летний Йенс Эдвин Скогхой заявил, что его отравила жена, 41-летняя Наталья из Украины
Об этом сообщает Dagbladet .
В начале декабря Скогхой рассказал нескольким норвежским СМИ, что был госпитализирован в октябре с симптомами отравления. Анализ крови выявил следы обезболивающего, которое он, как утверждает, не употреблял с 2001 года.
По словам судьи, единственным объяснением является то, что его умышленно отравили – и это, утверждает он, была его жена, с которой он познакомился на сайте знакомств в 2018 году. После того, как Скогхой сказал жене об этом, она вроде бы убежала и перестала выходить на связь.
Но сама Наталья отрицает обвинения Скогхоя и утверждает, что у того были свои мотивы огласить случай с якобы отравлением.
Издание пишет, что с октября норвежский судья писал жене сообщения, в которых поддерживал российскую агрессию против Украины. В частности, такое сообщение Скогхой направил 17 ноября:
"Думаю, что Путин на пути к цели. Раньше он хотел денацифицировать Украину. Теперь он говорит, что цель – десатанизировать Украину. В этом он прав, но работы много"; "Люди из Украины – из ада!"; "Надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина исчезнет с карты!!!"
Наталья Скогхой заявила, что сама готовится подать в суд на мужчину, чтобы он "ответил за ложную информацию, которую рассказал СМИ".
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