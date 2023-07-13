"Еще одна такая победа и мне не с кем будет вернуться домой" – признался по легенде эпирский царь Пирр после битвы с римлянами. Отечественные эксперты и журналисты в последние дни только и говорят о "провале" Украины в Вильнюсе. Но количество дипломатических трофеев, с которыми возвращается в Киев украинская делегация, заставляет поинтересоваться, какой в таком случае должна была быть победа? Или хотя бы ничья?

Вступление в НАТО? До окончания войны? В это не верили самые отчаянные оптимисты и ярые евроатлантисты. Потому что это равнозначное – по крайней мере, в нынешних условиях – объявление союзниками войны России. В столицах государств Североатлантического союза этого точно не хотят. И никогда не желали. Соединенные Штаты напомню, даже Гитлеру войны не объявили – он сделал это сам.

Мы надеялись на приглашение в состав Альянса? Даже Владимир Зеленский назвал это идеальным вариантом, а идеальных вариантов, как известно, в реальной жизни не бывает.

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К тому же следует уточнить, что именно понимали (и понимают) под приглашением. Если приглашают в НАТО уже сегодня, чем это отличается от вступления? Приглашают сейчас, а будут принимать уже после войны? Зачем тогда это делать сейчас, если все равно решающим будет решение о присоединении, которое должно быть принято в будущем? Договориться, что решение будет только одно, настоящее, а поступление состоится автоматически? Когда? В момент завершения войны? А кто будет определять этот момент?

Владимир Зеленский, а вместе с ним и многие эксперты говорят, что Украине нужна определенность? Зачем? Чтобы союзники не передумали? Да они в любой момент могут передумать. Затянуть процесс – как это было со Швецией. Или просто остановить его – технологически это абсолютно идентичная процедура.

И если уж откровенно – то действительно ли Киев заинтересован в формальной или даже документальной привязке вступления в НАТО к моменту завершения войны? Не побуждает ли такой вариант Россию продолжать ее как можно дольше, о чем в Кремле говорят открыто? Не есть ли более гибкий механизм, предложенный Альянсом, на самом деле более полезным для Украины?

Решат члены Североатлантического союза, что настал удобный момент (а он при определенных обстоятельствах может прийти и к формальному прекращению боевых действий) сразу пришлют приглашение. И никто не помешает при желании объявить, что именно в этот момент - "так совпало" - сложились наконец условия для членства. В конце концов, и сами эти условия определяют члены Альянса и Украина по договоренности между собой.

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То же и с так называемым "модернизированным ежегодным планом", который может быть составлен так, что "оказывается выполненным" именно в удобное для обеих сторон время. Лучше без плана вообще? Возможно. Но "ежегодный план" все равно лучше ПДЧ. Хотя бы тем, что у него вполне определенный срок действия – не больше года. Вы ведь хотели определенности, не правда ли? А исполнен может и меньше, чем за год. Было бы желание.

Украинцы, конечно, могут обижаться на то, что они и дальше должны выполнять какие-то условия. "Мы готовы лучше, чем другие государства, уже являющиеся членами Альянса". С военной точки зрения – скорее да. С политической – есть вопросы. И со стороны самих украинцев их даже больше, чем со стороны некоторых союзников.

Урсула фон дер Ляйен накануне вообще заявила, что поражена скоростью, с которой проводятся в нашей стране реформы – чем, безусловно, еще больше поразила некоторых наших граждан, которые не видят значительных результатов.

С другой стороны, условия – это ведь не только для Киева. Из Джейка Салливана наконец-то даже выжали признание – к вступлению Украины в НАТО не готовы прежде всего члены самого Альянса. И это верно. Следует ли спешить с выводами, что "пропало все"? Если они сейчас не готовы – завтра по крайней мере могут изменить свое мнение. А с требованиями "все и сейчас" и чуть быстрее, "пока не началось", можно в конце концов пережать – потому что сам собой возникает вопрос, почему союзникам не дают прийти в себя, не прячутся ли за всем этим какие-то "подводные камни"?

Понятно, что Киеву некомфортно, когда решение зависит не только от него. Это и называют у нас "неуверенностью" или "неопределенностью". Но на самом деле члены НАТО определились, и подозревать их в том, что они "просто водят за нос" Украину бессмысленно – если бы нас решили обмануть, это можно было бы сделать на любом этапе, даже после приглашения и принятия решения о вступлении – как это бывает, могут рассказать в том же Стокгольме.

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К тому же, Киев получает еще один дополнительный – и пока уникальный инструмент. Гарантии от "Большой Семерки". Соискатели "измены" уже успели объявить декларацию, текст которой попал в медиа, "пустой оберткой". Но все – с точностью до наоборот.

Реальные соглашения будут двусторонними – следовательно, гарантии не могут быть уже рамки декларации, но при этом исполнители не могут спрятаться за "вето" других участников соглашения. И что не менее важно – они не заменяют интеграцию в структуры НАТО, а сопровождают ее.

В конце концов и некоторые союзники теперь имеют повод обижаться. Потому что уверены, что сделали, все, что было в их силах. Даже больше. Зато подверглись чувствительной критике со стороны Украины.

Фото: reuters

В Вильнюсе даже один из самых последовательных друзей Украины, британский министр обороны Бен Воллес посоветовал Киеву выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку, вместо того, чтобы постоянно ставить новые требования.

Я подозреваю, что через несколько дней мы услышим, что на самом деле все достижения Вильнюса – это результат давления со стороны Киева и примененным им "нестандартных методов дипломатии". Однако не стоит все объяснять только "кавалерийским наскоком". Лучше понять, что европейцы и американцы были не менее искренними в поисках средств лучшей защиты Украины. Конечно, не в ущерб своим собственным интересам. Однако иначе и быть не могло. Перефразируя американского дипломата, украинские коллеги на их месте "действовали бы так же".

Если это провал, то следует, чтобы таких "провалов" было как можно больше. И случались они чаще. Потому что каждый такой шаг приближает Украины к НАТО. Но до окончания войны – на наших условиях, разумеется. Чем быстрее это произойдет – тем лучше. И для Украины, и для всего мира.

Специально для Еспресо

Об авторе. Алексей Мустафин, украинский журналист, телевизионный менеджер, политик, автор книг научно-популярного направления

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