Пиротехники в Киевской области за сутки обезвредили 1413 взрывоопасных предметов
За сутки 26 апреля специалисты Киевской области обезвредили 1413 взрывоопасных предметов, пиротехники обследовали Ирпень, Ворзель, Белую Церковь, Фасов, Васильков и другие населенные пункты
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.
"26 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 1413 взрывоопасных предметов. А всего за все время – 23 218", – написал он.
В частности, за прошедшие сутки спасатели обследовали следующие населенные пункты Бучанского района, а именно: Копылов, Калиновка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Дымер, Катюжанка, Рудня-Димерская, Рута-Катюжанская, Николаевка, Калиновка, Ирпень, Ворзель, Петрушки , Мотыжин, Бородянка, Новая Плотина, Дмитровка.
В Броварском районе обследовали Красное, Большой Круполь, Ушевку, Гаево, Залесье, Гоголев, Русанов, Плоское, Мокрец, Бервицу.
В Вышгородском районе осмотрели Демидов, Лютеж, в Белоцерковском – Белую Церковь, в Фастовском – Фастов, Ясногородке, в Обуховском – Васильков.
Напомним, в столице обезврежено 866 взрывоопасных предметов.
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