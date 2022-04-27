Пиротехники в Киевской области за сутки обезвредили 1413 взрывоопасных предметов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"26 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 1413 взрывоопасных предметов. А всего за все время – 23 218", – написал он.



В частности, за прошедшие сутки спасатели обследовали следующие населенные пункты Бучанского района, а именно: Копылов, Калиновка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Дымер, Катюжанка, Рудня-Димерская, Рута-Катюжанская, Николаевка, Калиновка, Ирпень, Ворзель, Петрушки , Мотыжин, Бородянка, Новая Плотина, Дмитровка.



В Броварском районе обследовали Красное, Большой Круполь, Ушевку, Гаево, Залесье, Гоголев, Русанов, Плоское, Мокрец, Бервицу.



В Вышгородском районе осмотрели Демидов, Лютеж, в Белоцерковском – Белую Церковь, в Фастовском – Фастов, Ясногородке, в Обуховском – Васильков.

Напомним, в столице обезврежено 866 взрывоопасных предметов.