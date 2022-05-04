Пиротехники в Киевской области 3 мая обезвредили 339 взрывоопасных предметов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"3 мая в ходе работ специалисты обезвредили 339 взрывоопасных предметов. А всего за все время - 27 783", - написал он.



По его данным, за прошедшие сутки, 3 мая, спасатели обследовали в Бучанском районе следующие населенные пункты: Буча, Немешаево, Синяк, Гостомель, Мощун, Ирпень, Стоянка. В Броварском – Русанов, Мокрец, Бервица, Плотинки, Залесье, Бровары.



Также обследовали Вышгородский район, а именно: Новые Петровцы, Лютеж, Иванков, Максимовичи, Зеленая Поляна, Млачевка, Обуховичи.



Работы по разминированию и обследованию территорий в Киевской области продолжаются.

Напомним, пиротехники ранее обследовали Ворзель, Белую Церковь, Фастов, Васильков и другие населенные пункты Киевской области.