Пиротехники в Киевской области 3 мая обезвредили 339 взрывоопасных предметов
Пиротехники 3 мая обследовали Бучу, Гостомель, Бровары, Ирпень и обнаружили 339 взрывоопасных предметов
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.
"3 мая в ходе работ специалисты обезвредили 339 взрывоопасных предметов. А всего за все время - 27 783", - написал он.
По его данным, за прошедшие сутки, 3 мая, спасатели обследовали в Бучанском районе следующие населенные пункты: Буча, Немешаево, Синяк, Гостомель, Мощун, Ирпень, Стоянка. В Броварском – Русанов, Мокрец, Бервица, Плотинки, Залесье, Бровары.
Также обследовали Вышгородский район, а именно: Новые Петровцы, Лютеж, Иванков, Максимовичи, Зеленая Поляна, Млачевка, Обуховичи.
Работы по разминированию и обследованию территорий в Киевской области продолжаются.
- Напомним, пиротехники ранее обследовали Ворзель, Белую Церковь, Фастов, Васильков и другие населенные пункты Киевской области.
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