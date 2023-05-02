Пиротехники обнаружили остатки боеприпасов "Град" на территории Святошинского лесничества Киева, - КГГА
Пять пиротехников в течение 1 мая обследовали около 0,5 га территории Святошинского лесничества и обнаружили части боеприпасов РСЗО
Об этом сообщается на официальном telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
Пиротехники "Киевской службы спасения" обнаружили остатки боеприпасов "Град" на территории Святошинского лесничества. 1 мая пять пиротехников в течение дня обследовали около 0,5 га территории Святошинского лесничества, где и были обнаружены части боеприпасов РСЗО "Град".
В течение недели пиротехническое подразделение КАРС "Киевская служба спасения" проводило обследование территорий в Оболонском и Святошинском районах Киева, в частности в Межигорском и Святошинском лесничествах.
Совершено 4 выезда, проверено около 2 га угодий и обнаружено несколько остатков от использованных реактивных боеприпасов, в том числе небоевую часть снаряда "Град".
КГГА напоминает, что в Киеве на период военного положения продолжает действовать запрет на посещение лесов и зеленых зон вне жилых массивов, так как это продолжает оставаться опасным.
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