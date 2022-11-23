Пиротехники ГСЧС уничтожили более 288 тыс. взрывоопасных предметов с 24 февраля
Сотрудники ГСЧС с начала полномасштабного вторжения обезвредили более 288 тыс. взрывоопасных предметов, среди них - 2154 авиационные бомбы
Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий в Медиацентре Украина – Укринформ.
"С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации наших пиротехников было привлечено 36 тыс. раз, обезврежено более 288 тысяч единиц взрывоопасных предметов, из них 2154 – авиационные бомбы", – сказал Хорунжий.
Пресофицер также информировал, что общая территория, обследованная ГСЧС на взрывоопасные предметы, составляет более 75 тыс. гектаров. Сейчас в Украине около 175 тыс. км квадратных потенциально опасных территорий.
"Понадобятся десятки лет. До сих пор на территории Украины находят снаряды Первой и Второй мировых войн. Представьте, какие это масштабы", - говорится в сообщении.
- 18 ноября Глава ГСЧС Сергей Крук заявил , что в настоящее время общая площадь заминированной территории Украины составляет 30% - "это как две территории государства Австрия".
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