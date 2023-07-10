Пиротехники ГСЧС получили 14 специализированных авто от ПРООН в сотрудничестве с Японией
Программа развития ООН в партнерстве с правительством Японии передала 14 специализированных автомобилей, рации и средства бронезащиты для пиротехнических подразделений ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что пиротехники ГСЧС получили автомобили класса Toyota Hilux Double Cabin. Их передали в рамках проекта ПРООН "Экстренное обезвреживание взрывоопасных предметов и расчистка завалов", финансируемого правительством Японии.
Глава ГСЧС Сергей Крук добавил, что бронезащита, техника и оборудование быстро выходят из строя и всегда нуждаются в обновлении. Переданные авто направят в пиротехники, которые ежедневно выезжают обезвреживать боеприпасы и разминировать территорию Украины.
Ранее в рамках проекта пиротехники ГСЧС получили 8 аналогичных авто и специальное защитное оборудование для разминирования территорий.
- В отчете Globsec исследовали , что сейчас Украина является наиболее заминированной страной в мире, опережая по этому показателю Афганистан и Сирию. Наиболее загрязненными регионами из всех освобожденных территорий Харьковщина и Херсонщина.
- 4 мая ГСЧС получили первое оборудование для разминирования территорий от Канады. Его стоимость составляет около $16,5 млн.
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