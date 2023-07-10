Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пиротехники ГСЧС получили автомобили класса Toyota Hilux Double Cabin. Их передали в рамках проекта ПРООН "Экстренное обезвреживание взрывоопасных предметов и расчистка завалов", финансируемого правительством Японии.

Глава ГСЧС Сергей Крук добавил, что бронезащита, техника и оборудование быстро выходят из строя и всегда нуждаются в обновлении. Переданные авто направят в пиротехники, которые ежедневно выезжают обезвреживать боеприпасы и разминировать территорию Украины.

Ранее в рамках проекта пиротехники ГСЧС получили 8 аналогичных авто и специальное защитное оборудование для разминирования территорий.