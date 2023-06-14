Продюсер поделился кадром со съемок третьей части "Аватару"
Инфографика
Пирог с ревенем (румбамбаром)
Вкусник, который через 20 минут прямо из духовки окажется на Вашем столе
Ингредиенты:
- Мягкое сливочное масло – 150 г
- Сахар – 130 г
- 1 пакетик ванильного сахара
- Яйца – три штуки
- Мука – 150 г
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Щепотка соли
- 300 г ревеня
Готовим пирог с ревенем (румбамбаром):
- Очищаем ревень и нарезаем его небольшими кусочками.
- Мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар миксером взбиваем до однородной массы.
- Добавляем яйца по одному
- Тщательно вымешиваем смесь после добавления каждого яйца в равномерную массу.
- Добавляем муку, смешанную с солью и разрыхлителем.
- Еще раз взбиваем смесь
- Форму для выпечки смазываем маслом
- Выкладываем тесто на форму и разравниваем его
- Сверху выкладываем ревень и слегка вжимаем его в тесто.
- Выпекаем наш пирог при температуре 180 градусов от 20 до 25 мин.
- Как только зазолотится поверхность вкусности - доставайте его из духовки.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+14°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное
2023, среда
14 июня
04:16
Обновлено
Россия обстреляла Одессу ракетами: есть попадания, загорелся бизнес-центр. ПВО сбила 2 "калибра"
01:05
В ночь на 14 июня Россия увеличила группировку в Черном море: количество "калибров" выросло до 20
2023, вторник
13 июня
23:27
Украина назвала партнерам компании, чьи компоненты обнаружили в ракетах РФ, и требует санкций, - Зеленский
21:43
Зеленский поручил разработать проект резолюции Генассамблеи ООН по созданию спецтрибунала для РФ
21:07
Обновлено
Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11, в городе объявлен день траура
21:03
Аналитика
Итоги недели боевых действий и ребусы для противника – куда будут двигаться ВСУ. Колонка Сергея Згурца
20:08
Эксклюзив
На ЗАЭС есть скважины,способные обеспечивать уровень воды для охлаждения - экс-министр энергетики Плачков
20:00
Обзор
Победные новости 475-го дня войны: ВСУ продвигаются по трем направлениям, а США передадут новые бронемашины и ракеты для HIMARS
19:38
В Голой Пристани на Херсонщине оккупанты заставляют местных на камеру благодарить МЧС РФ за "эвакуацию", — Генштаб
19:19
Обновлено
ПВО, бронетехника и боеприпасы: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
18:42
Кадыров заявил, что чеченское подразделение "Ахмат" будет бороться с "диверсантами" в Белгородской области
18:29
Во Франции разоблачили дезинформационную кампанию РФ: фейковые новости публиковали якобы от имени известных СМИ
18:21
Путин выразил сожаление из-за того, что подрыв Каховской ГЭС якобы сорвал наступление ВСУ на этом направлении