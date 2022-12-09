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Пирог на кефире. Рецепт
Рецепт этого вкусняка прост. А результат работы – вкусный. У хорошей хозяйки всегда под рукой найдутся продукты для пирога на кефире. Да и времени многое не занимает приготовление приятного на вкус десерта
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 250 мл кефира
- Половина чайной ложки соды
- 50 г сливочного масла
- 350 г пшеничной муки
- 2 яблока
Приготовление пирога на кефире:
- Смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар
- Взбиваем это все миксером
- Добавляем в кефир соду и смешиваем, чтобы кефир «зашипел»
- Выливаем кефир в яйца
- Все нужно тщательно перемешать
- Растопленное и уже охлажденное сливочное масло добавляем в общую массу продуктов.
- Далее добавляем просеянную муку.
- Снова тщательно все перемешиваем до однородной массы.
- Форму для выпечки смазываем маслом
- Выливаем наше тесто в форму
- Украшаем яблоками, очищенными и красиво нарезанными
- Выпекаем наш пирог пятьдесят минут при температуре 180 градусов
Приятного аппетита!
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