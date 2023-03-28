Пираты в Гвинейском заливе захватили датский корабль

Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что все 16 членов экипажа находятся в безопасной комнате на борту судна Monjasa Reformer.

"Находившийся на простое нефтяной и химический танкер под флагом Либерии атаковали в субботу примерно в 140 милях к западу от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго", - говорится в сообщении.

Судно управляется дубайской компанией Montec Ship Management, принадлежащей датской компании Monjasa.

Об инциденте сообщили Центру морского сотрудничества, которым руководят ВМС Великобритании и Франции, для обеспечения безопасности в Гвинейском заливе. В настоящее время оператор работает со всеми соответствующими морскими органами в регионе, включая военно-морские силы.