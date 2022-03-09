Пиратский захват. Российские оккупанты ведут спасательное судно "Сапфир" в порт оккупированного Севастополя

Об этом информируют в Главном управлении разведки Минобороны, передает Еспресо.TV .



По словам капитана "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". Также на судно прибыл капитан оккупантов, который взял на себя функции командования.

"Одесский координационно-спасательный центр обратился к военным кораблям РФ с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал": Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир" , которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват", - говорится в сообщении.

В ГУР призвали немедленно освободить судно и не препятствовать следованию в одесский порт.

"Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этого позора никогда", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

"Действия российских захватчиков квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореходства", - отметили в разведке.

Следует отметить, что гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Оно предназначено для патрулирования в открытом море, спасения судов, терпящих бедствие, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, 26 февраля в районе острова Змеиный российские военные корабли захватили и удерживают украинское гражданское спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию.

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