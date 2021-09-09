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Пирамиды есть не только в Египте: 5 лайфхаков для путешествия в Мексику
Слово "пирамиды" обычно ассоциируется с Египтом, однако эти древние памятники культуры на самом деле встречаются в разных уголках мира. Одними из самых удивительных остаются сооружения на территории современной Мексики
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Сегодня мы поговорим о самых мексиканских пирамиды и дадим путешественникам полезные советы!
На территории современной Мексики в доколумбовские времена жили древние цивилизации ацтеков, тольтеков, ольмеков, майя. Почти все они строили пирамиды — сакральные объекты, поражающие своим величием. Большинство таких памятников недоступны для посещения: слишком разрушены временем и людьми, находятся на реставрации или расположены в непроходимых джунглях. Однако на некоторые все же можно посмотреть!
Напоследок отметим, что не стоит бояться слухов о высоком уровне преступности. В Мексике действительно есть негостеприимные к иностранцам районы, однако в туристических местах безопасность гарантирована.
Сегодня мы поговорим о самых мексиканских пирамиды и дадим путешественникам полезные советы!
Известные мексиканские пирамиды
На территории современной Мексики в доколумбовские времена жили древние цивилизации ацтеков, тольтеков, ольмеков, майя. Почти все они строили пирамиды — сакральные объекты, поражающие своим величием. Большинство таких памятников недоступны для посещения: слишком разрушены временем и людьми, находятся на реставрации или расположены в непроходимых джунглях. Однако на некоторые все же можно посмотреть!
- Теотиуакан — старинный город, расположенный в 40 километрах от Мехико. Он занимает первое место среди достопримечательностей страны и известен благодаря двум крупным объектам. Пирамида Солнца — третья по величине на планете. Пирамида Луны — немного меньше, но все равно удивительный объект, который служил для жертвоприношений.
- Чолула — объект, возведенный во времена тольтеков. Это самая большая пирамида в мире, ведь ее высота от фундамента до макушки составляет 66 метров. Памятник истории находится в 130 километрах от Мехико.
- Чичен-Ица — город, основанный цивилизацией майя. Главным объектом является пирамида Кукулькан, посвященная пернатому змею. Когда-то здесь проводили кровавые жертвоприношения. Во время равноденствия солнце освещает ступени так, что кажется, будто по ним стремительно спускается блестящий змей.
5 лайфхаков для путешествия в Мексику
- Не стесняйтесь торговаться — как в подавляющем числе туристических стран, в Мексике для иностранцев действуют совсем другие цены, чем для местных жителей. Уверенное общение поможет существенно сэкономить.
- Вливайтесь в неторопливый темп жизни — чтобы сохранить собственные нервы, не стоит спешить самому и ожидать пунктуальности от местных.
- Берите с собой не только паспорт — студенческий билет или пенсионное удостоверение (даже не международного образца) может обеспечить дополнительную скидку.
- Оставляйте чаевые — здесь принято благодарить мелочью за большинство услуг. Поэтому стоит всегда иметь при себе мелкие местные купюры.
- Не пугайтесь знака доллара ($) — им обозначают более дешевую мексиканскую валюту песо.
Напоследок отметим, что не стоит бояться слухов о высоком уровне преступности. В Мексике действительно есть негостеприимные к иностранцам районы, однако в туристических местах безопасность гарантирована.
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