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Пиотровский является другом Путина. Украинский институт отреагировал на скандальное интервью директора Эрмитажа

30 июня, 2022 четверг
13:05
Культура

Михаил Пиотровский называет войну "самоутверждением нации"

Украинский институт опубликовал официальный ответ на заявления директора Эрмитажа.

"Используя специально милитаристский лексикон, Пиотровский трактует культуру как оружие. В этом прочтении культурное присутствие России за рубежом рассматривается как инструмент для культурного господства", - отмечают авторы ответа.

В Украинском институте напомнили, что Пиотровский "является не только директором основного государственного культурного института", "он также является другом Путина, чьей доброжелательностью он наслаждался в течение своих тридцати лет в должности, став частью всех коррупционных практик российского режима".

Есть также много доказательств злоупотребления Пиотровским своим положением, с многочисленными обвинениями о продаже артефактов Эрмитажа с 1990-х годов и злоупотребления процедурами закупки для личного обогащения, отмечают в УИ, обосновывая мотивы такой риторики директора Эрмитажа.

"Интервью Пиотровского возвращает нас к трудностям в отделении "чистой" русской культуры от российской политики, государства или общества. Сейчас такие попытки обречены на неудачу", - отмечают в Украинском институте и призывают "все партнерские учреждения немедленно приостановить любое сотрудничество с культурными организациями, прямо или косвенно связанными с российским государством".

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