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Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления

19 августа, 2023 суббота
18:47
Мир

Российская верхушка готова ликвидировать Владимира Путина в случае сопротивления, но осталось понять, кто именно это сделает

Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

"Читайте внимательно эти переговоры Грэма, они опубликованы в газете Moscow Times, а на русском в нескольких моих статьях. Там две очень интересные части. Первая часть - то предательство Соединенных Штатов, которое они предлагают. Грэм приехал с предложением, что Крым, естественно, остается, а в четырех так называемых республиках, которые приняли частью России по Конституции, проводятся новые референдумы, на которых люди выскажутся. Капитуляция, если одним словом. А вторая часть - он описывает, как отреагировали его собеседники.Он прямо говорит: я сидел напротив высших путинских чиновников и советников, и они мне говорили странные вещи, что да, мы понимаем, война была ошибкой, и мы согласны на ваш план, но Путин на это не соглашается… Понимаете? Да и другие сигналы говорят о том, что у Путина резко изменились устои после мятежа Пригожина, который считают неудачным", - отметил эксперт.

Андрей Пионтковский добавил, что в действительности бунт был удачным, ведь ослабил власть президента РФ, показал обреченность войны, на которой акцентировал внимание Евгений Пригожин.

"Некоторые трактуют Пригожина как ястреба, который боролся против "мягкого" Путина, чтобы еще жестче вести войну. Читайте его выступления - он не только критиковал Шойгу. Он говорил: не мы развязали эту бессмысленную войну. И эти люди, о которых вы спрашивали, можно говорить о персоналиях, а Грэм о них говорит в общем, - они сидели напротив Грэма и они ему говорили: да, мы согласны с вашим планом, но помешает Путин - он хочет продолжать войну, потому что он боится, что даже в случае заключения почетной ничьей он все равно не удержится у власти.Он удержится у власти, пока идет война. И Грэм заканчивает фразой, как будто сообщает своему руководству: я считаю, что мы должны опираться на этих людей, которые готовы принять наш план, и насколько я их понял, в случае сопротивления Путина они готовы его убрать - нам остается прикинуть, кто там сидел и кто эти люди", - подчеркнул политолог.

Мятеж Пригожина: что известно

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

На это финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия - Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа.

3 августа российские СМИ сообщили, что компании Пригожина через месяц после мятежа заключили госконтрактов не менее чем на 2 млрд рублей.

8 августа Центр нацсопротивления сообщил , что на белорусском аэродроме Зябровка в Гомельской области, на границе с Украиной, наемники ЧВК Вагнера начали обустройство палаточного городка для размещения своих военных.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал мятеж спецоперацией по выявлению нелояльных к Путину генералов и был согласован с главой кремля.

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Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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