Об этом сообщил Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, события, как в Махачкале, будут усугубляться, если в сентябре в РФ объявят мобилизацию, ведь только около 10% россиян активно поддерживают войну против Украины, 10–15% выступают против.

"Основная масса колеблющихся людей - где-то 80%, которые в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых планируемых наступлениях. Поэтому объявление мобилизации, отчего его и оттягивают до последнего мгновения, просто взорвет эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими", - подчеркнул он.