Пионтковский спрогнозировал реакцию россиян на новую мобилизацию
Большинство россиян возмутятся в случае объявления новой волны мобилизации, поэтому ее оттягивают до последнего
Об этом сообщил Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
По его словам, события, как в Махачкале, будут усугубляться, если в сентябре в РФ объявят мобилизацию, ведь только около 10% россиян активно поддерживают войну против Украины, 10–15% выступают против.
"Основная масса колеблющихся людей - где-то 80%, которые в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых планируемых наступлениях. Поэтому объявление мобилизации, отчего его и оттягивают до последнего мгновения, просто взорвет эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими", - подчеркнул он.
- 15 августа в Махачкале, столице Дагестана (одна из республик России), на АЗС и сопредельных территориях произошла серия взрывов и большой пожар, в результате которого пострадали более 80 человек, по меньшей мере 35 погибли.
- Позже следователи РФ назвали основную версию взрыва на АЗС и СТО. По их данным, причиной взрыва в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
- 17 августа в РФ арестовали арендатора склада на автозаправке в Махачкале, где произошел взрыв, в результате которого погибли более 30 человек: он якобы хранил там 100 тонн селитры.
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