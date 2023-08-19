Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Пионтковский спрогнозировал реакцию россиян на новую мобилизацию
Эксклюзив

Пионтковский спрогнозировал реакцию россиян на новую мобилизацию

19 августа, 2023 суббота
19:06
Война с Россией

Большинство россиян возмутятся в случае объявления новой волны мобилизации, поэтому ее оттягивают до последнего

Об этом сообщил Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, события, как в Махачкале, будут усугубляться, если в сентябре в РФ объявят мобилизацию, ведь только около 10% россиян активно поддерживают войну против Украины, 10–15% выступают против.

"Основная масса колеблющихся людей - где-то 80%, которые в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых планируемых наступлениях. Поэтому объявление мобилизации, отчего его и оттягивают до последнего мгновения, просто взорвет эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими", - подчеркнул он.

  • 15 августа в Махачкале, столице Дагестана (одна из республик России), на АЗС и сопредельных территориях произошла серия взрывов и большой пожар, в результате которого пострадали более 80 человек, по меньшей мере 35 погибли.
  • Позже следователи РФ назвали основную версию взрыва на АЗС и СТО. По их данным, причиной взрыва в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
  • 17 августа в РФ арестовали арендатора склада на автозаправке в Махачкале, где произошел взрыв, в результате которого погибли более 30 человек: он якобы хранил там 100 тонн селитры.
Новости
Россия
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
Володимир Зеленський
18 августа, 2023 пятница
Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием
Путін
19 августа, 2023 суббота
Путин отказался возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН
17 августа, 2023 четверг
"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
19 августа
20:23
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 18 августа: цены в обменниках подскочили
20:20
Обновлено
УПЛ: "Ворскла" победила "Верес", результаты других матчей 4-го тура
20:17
Украинский экспорт зерновых снизился на треть после выхода РФ из "зернового соглашения", - Bloomberg
20:06
OPINION
Разрешить в Украине издание отдельных российских авторов равно разведению тараканов
20:03
Во время перехода российской станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла "внештатная ситуация"
19:56
Обновлено
Российская баллистическая ракета попала в драмтеатр Чернигова: 7 погибших, 140 раненых
19:23
ВСУ продолжают вести наступление на юге, россияне не покидают попыток отбить Урожайное, - Генштаб
19:01
Российская армия трижды обстреляла Днепропетровщину: есть пострадавшая
18:47
Эксклюзив
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
18:44
Обновлено
Крещатик
В течение недели частично перекроют Крещатик
18:29
Обновлено
Швеция совместно с Украиной будет выпускать и ремонтировать БМП Combat Vehicle 90 (CV90), а также обучать на них украинцев
18:01
OPINION
Предприятия испытывают нехватку рабочей силы
17:29
В Киевской области восстановили 187 учебных заведений, уничтоженных россиянами
16:57
Обзор
"Динамо" поставило на место хейтеров "Азова", а Бубка покинул Международную федерацию ЛА: обзор новостей украинского спорта
16:50
На вооружении у ВСУ появился отечественный беспилотник с искусственным интеллектом
16:47
Эксклюзив
Сторонники РФ в администрации Байдена вынуждены отступать, и это победа дипломатии Украины, - Пионтковский
16:44
Обновлено
Российская армия обстреляла Гуляйполе: погибла женщина, ее муж был ранен
16:34
Ракетный удар по историческому центру Чернигова: россияне разрушили два памятника архитектуры
16:13
"Публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея": Маляр отреагировала на ракетный удар РФ по Чернигову
16:11
Правительство усовершенствовало учет сооружений гражданской защиты. Что изменилось
16:09
OPINION
Удар по Чернигову: организаторы выставки должны были включить мозг
15:48
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Бессмертный о войне в Украине: Это составляющая очень серьезной геополитической ситуации
15:34
Укрзализныця назначила новый международный поезд Киев – Хелм
15:27
Минобороны объяснило, почему не разглашается количество погибших в ВСУ
15:14
Эксклюзив
По состоянию на данный момент в Черном море ни одного ракетоносителя нет на дежурстве, но они снаряжены в пунктах базирования
15:07
Rheinmetall в ближайшие дни начнет обслуживание танков в Украине
15:03
В Беларусь для учений ОДКБ прибыл первый эшелон из России
14:54
Беларусь берет из нелегальных мигрантов по 10 тысяч евро, - пограничники Польши
14:42
Обзор
Российско-украинская битва за Черное море
14:38
После ранений дважды возвращался на фронт: в войне с РФ погиб 35-летний актер Алексей Хильский
14:30
Китай начал военные учения вокруг Тайваня на фоне визита вице-президента в США
14:17
В Лубнах был демонтирован памятник Пушкину
13:44
На авиабазе Сольцы в Новгородской области горят два самолета, предположительно из-за удара беспилотника, - росСМИ
13:40
Эксклюзив
В Украине можно наладить производство комплектующих для дронов, вопросы в деньгах, – Люба Шипович
13:15
Украина собрала уже 27,3 млн тонн зерновых
12:22
Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, - Клименко
12:18
Вагнеровцы уезжают из Беларуси из-за отсутствия финансирования РФ, - ЦНС
12:09
Обновлено
В Киеве вблизи Кольцевой дороги раздались взрывы
12:08
Эксклюзив
Дрон европейских производителей вчетверо дороже китайского аналога, – волонтер
12:02
OPINION
Не "аннексия", а "оккупация" Крыма
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV