Пионтковский объяснил, в чем уязвимость Путина

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Знаете в чем уязвимость Путина в этой ситуации? Мы уже видим нарратив, который будущая власть России будет предлагать своему народу: мы героически боролись, но мы проиграли из-за предателей. Но этот нарратив намного легче предложить без Путина, добавив Путина если не к предателям, то к виновникам в этой войне. Путину этот нарратив будет невозможно высказывать, потому что тот же Пригожин начинает свои заявления с того, что не мы придумали эту войну", - подчеркнул Пионтковский.

Политолог также добавил, что расправа с генералами будет безжалостной, десяток российских генералов, скорее всего, расстреляют.

"У Путина будет классическое "Лебединое озеро" и сообщение, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. У него ухудшилось здоровье, товарищ Си прислал санитарный самолет и мы отправили его на длительное лечение. Я думаю, что с Путиным они поступят именно так. Потому что без Путина, свалив на него пресс вины, им гораздо легче будет представить такой нарратив, который облегчает душу и вдохновляет народ на ликвидацию врагов и предателей", - отметил Пионтковский.