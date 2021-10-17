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Пионтковский объяснил, почему под антиукраинской и антисемитской статье в "Коммерсанте" стоит подпись Медведева

17 октября, 2021 воскресенье
16:21
война с Россией Дмитрий Медведев

Позиционирование формального президента России в 2008-2012 годах Дмитрия Медведева как автора направленной против Украины и действующего главы украинского государства Владимира Зеленского статьи в московской газете "Коммерсант" адресовано прежде всего Западу

Такое мнение политолог Андрей Пионтковский высказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Espreso.TV.

"Они этого даже на своих поганых телешоу не скрывают. "Чтобы показать единство нашего политического класса, - объясняют они. - На Западе существует представление, что кроме силовиков (в верхушке Кремля, - ​​ред.) есть еще и какие-то "системные либералы", более прозападно настроеные. И вот таким символом этих "системных либералов", их тайным вождем рассматривался Медведев. Это, конечно, глупости. Но такое представление на Западе есть. И вот они показали, что российские власти, российский политикум, российская элита являются едиными. Что путинцы, что медведевцы - одинаковые мерзавцы и фашисты. Они достигли своей цели", - отметил политолог.
 


При этом, подчеркнул Пионтковский, неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины характерно для многих российских политиков, в т.ч. и для тех, которые находятся в оппозиции:

"Что касается Украины они все на одной волне настроены".

"Гессы могут быть разные, а Гитлер у них один. И он не менялся последний 21 год", - подытожил Андрей Пионтковский, добавив при этом, что автором статьи Медведева на самом деле является Путин.
 

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Дмитрий Медведев
Андрей Пионтковский
либералы
Студия Запад с Антоном Борковским
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