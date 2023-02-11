Пионтковский о развитии событий на фронте: "Я вижу два базовых сценария"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я вижу два базовых сценария. Первый и основной – это огромный пакет помощи, оружие победы. То, что уже передано и передается – танковая армада, самолеты, дальнобойные ракеты, включая Storm Shadow. Я считаю главным не столько танки, сколько новые ракеты, которые расширяют радиус действия HIMARS с 80 до 160 км.. В полной мере это будет где-то к началу мая. К этому времени создадутся учебно-методические условия. Май и июнь - это решающее наступление украинской армии, скорее всего на Юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, возможен и другой вариант развития событий на фронте.

"Возможно, мы сейчас слушаем с недоверием сообщения американской разведки о том, что Путин готовит безумное наступление именно в ближайшие дни, чтобы использовать окно возможностей до украинского наступления. Я думаю, что российское наступление успехом не сможет закончиться. Ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов. Трупы заключенных россиян закончились, сейчас будут трупы мобилизованных. Это наступление закончится либо ничем и продолжит ситуацию неопределенности до мая, либо закончится огромным поражением России. И это поражение станет триггером к политическим изменениям внутри бункера. Те же генералы займут позицию: "Мы вас предупреждали Владимир Владимирович и вот к чему это привело", – подчеркнул Пионтковский.