Об этом сообщил лидер Pink Floyd Дэвид Гилмор в Фейсбуке.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал "Hey, Hey, Rise Up". Сингл, записанный 30 марта с украинской группой Бумбокс, собрал более 450 000 фунтов стерлингов", - написал знаменитый музыкант.

Далее отметил, что вместе с ударником Pink Floyd Ником Мэйсоном добавили собственные средства в сумму £500,000.

Их они планируют разделить на следующие благотворительные организации: Hospitallers The Kharkiv and Przemyśl Project, Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры, Vostok SOS, Киев Волонтерский и Левый Берег.

Дэвид Гилмор решил не останавливаться на одном проекте в поддержку Украины и предлагает продолжить помощь еще этой зимой, отметив, что на сайте Pink Floyd есть все необходимые ссылки и информация.

"Было бы здорово, если вы почувствуете, что можете внести свой вклад непосредственно в какую-либо из этих благотворительных организаций", - отметил.

Также он призвал транслировать или покупать сингл "Hey Hey, Rise Up" по ссылке https://linktr.ee/pinkfloyd .

Напомним, 7 апреля британская рок-группа Pink Floyd впервые за 28 лет презентовала новую песню "Hey Hey Rise Up" в поддержку народа Украины. В ней использован вокал лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка, который был взят с ролика, опубликованного в Instagram.

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