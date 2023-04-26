PinchukArtCentre объявил победителей своей премии
25 апреля главную премию столичного PinchukArtCentre получила художница из Мелитополя Дана Кавелина
Об этом PinchukArtCentre сообщил в Facebook.
В центре сообщили, что на седьмую премию PinchukArtCentre Prize претендовали 18 художников и художниц и художественных коллективов.
В жюри этого года вошли директор Музея современного искусства в Антверпене Барт Де Баре, украинская художница, писательница и фотограф Евгения Белорусец, артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф и куратор Французского павильона 58-й Венецианской биенна.
Среди победителей PinchukArtCentre 2022:
- главная премия – Дана Кавелина
- специальные премии – Антон Саенко, Екатерина Лысовенко, Николай Карабинович.
- приз общественности – Михаил Алексеенко.
- В мае на больших экранах Америки и Канады выйдет анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Будут транслировать мультфильм на украинском языке.
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