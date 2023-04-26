PinchukArtCentre объявил победителей своей премии

Об этом PinchukArtCentre сообщил в Facebook.

В центре сообщили, что на седьмую премию PinchukArtCentre Prize претендовали 18 художников и художниц и художественных коллективов.

В жюри этого года вошли директор Музея современного искусства в Антверпене Барт Де Баре, украинская художница, писательница и фотограф Евгения Белорусец, артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф и куратор Французского павильона 58-й Венецианской биенна.

Среди победителей PinchukArtCentre 2022: