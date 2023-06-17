Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает НВ.

Чиновник отметил, что сейчас продолжаются публичные обсуждения, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16.

"Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в США считается, что до 6 месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, пожалуй, улетят быстрее", - сказал глава Минобороны.

Резников уточнил, что речь идет о свободных полетах, с маневром, ночью и паром.

"Я думаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять", - подчеркивает министр.

В этом контексте он напомнил, что украинские военные очень быстро овладевали управлением и использованием западных образцов вооружения. К примеру, если стандартное время подготовки экипажа системы ПВО Patriot составляет 10 месяцев, то украинские бойцы научились за 10 недель.

"Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, чем через 6 месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживания, оружейники, заправщики и прочее. Это самая сложная техника. Вот этот курс обучения, он длиннее 4 месяцы... Параллельно нужно готовить инфраструктуру: нужно подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытие, нужно обслуживать", - отметил Резников.