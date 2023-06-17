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Пилоты ВСУ могут освоить F-16 за четыре месяца, техникам нужно больше времени, - Резников

17 июня, 2023 суббота
03:14
Война с Россией General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников требуется больше времени

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает НВ.

Чиновник отметил, что сейчас продолжаются публичные обсуждения, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16.

"Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в США считается, что до 6 месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, пожалуй, улетят быстрее", - сказал глава Минобороны.

Резников уточнил, что речь идет о свободных полетах, с маневром, ночью и паром.

"Я думаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять", - подчеркивает министр.

В этом контексте он напомнил, что украинские военные очень быстро овладевали управлением и использованием западных образцов вооружения. К примеру, если стандартное время подготовки экипажа системы ПВО Patriot составляет 10 месяцев, то украинские бойцы научились за 10 недель.

"Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, чем через 6 месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживания, оружейники, заправщики и прочее. Это самая сложная техника. Вот этот курс обучения, он длиннее 4 месяцы... Параллельно нужно готовить инфраструктуру: нужно подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытие, нужно обслуживать", - отметил Резников.

  • Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
  • 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
  • Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
  • 15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
  • В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
  • Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция".

Алексей Резников
F-16
оружие для Украины
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