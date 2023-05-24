Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

На вопрос, когда в украинском небе появятся обещанные самолеты, эксперт ответил: "Я думаю, что до 24 августа это должно произойти".

"Говорят, что наши пилоты очень хорошо могут овладеть этим самолетом, потому что они искусные специалисты. Наши ребята ведут боевые действия, скажем так, на не очень комфортных самолетах и достигают определенных преимуществ. То есть летать мы умеем", - рассказал Гетьман.

Майор запаса НГУ подчеркнул, что украинским пилотам необходимо овладеть именно приборной доской истребителя F-16.

"Непосредственно пилотирование, умение управлять самолетом у наших ребят на самом высоком уровне. Осталось лишь овладеть тем, что есть в этом самолете и как максимально эффективно этим пользоваться. Я не думаю, что для этого нужен большой срок", - отметил ветеран российско-украинской войны.

Гетман напомнил, что во время обсуждения сроков овладения украинцами самолетов озвучивали цифру в 19 месяцев. Военный считает, что это касается только тех, кто вообще не умеет летать, а насчет профессионалов: "Сказали 4 месяца, но есть впечатление, что это будет в два раза меньше".

"К нам еще в 2012 году прилетали эти самолеты и проводили учения, наши пилоты уже летали на них. Конечно, для того, чтобы это стала эскадрилья, чтобы это стал боевой отряд, надо полетать в паре, четверке, чтобы отработать совместные действия. Для этого и нужно обучение", - добавил майор.