Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для передачи Украине истребителей F-16 есть три варианта действий, и все три рассматриваются. Первое, основное и глобальное направление - это полная модернизация нашего авиапарка для перехода на F-16. Для этого нужны около 200 самолетов, подготовка аэродромов и технико-эксплуатационных частей, инженерно-технического состава, заводы по ремонту и обслуживанию. Это будет длиться несколько лет, два-три года точно, чтобы полностью подготовить базу", - пояснил Свитан.

По словам военного эксперта, все три направления получения истребителей F-16 перспективны.

"Второй вариант – это подготовка нашего летного состава. Переброска нам самолетов F-16 на аэродромы в режиме "подскока". То есть когда самолеты выполняют боевое задание, а техническое обслуживание происходит на базах Европы. И третий вариант, который также начинает обсуждаться – это использование на F-16 американских летчиков, которые уже изъявили желание выполнять боевые задания на F-16 с наших аэродромов, поступив в наш иностранный легион. Все три направления прорабатываются и все перспективны", - подчеркнул Свитан.