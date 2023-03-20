Пилоты США могут присоединиться к боевым действиям в рядах иностранного легиона, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт, военный летчик-инструктор полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что есть три варианта действий для получения истребителей F-16
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Для передачи Украине истребителей F-16 есть три варианта действий, и все три рассматриваются. Первое, основное и глобальное направление - это полная модернизация нашего авиапарка для перехода на F-16. Для этого нужны около 200 самолетов, подготовка аэродромов и технико-эксплуатационных частей, инженерно-технического состава, заводы по ремонту и обслуживанию. Это будет длиться несколько лет, два-три года точно, чтобы полностью подготовить базу", - пояснил Свитан.
По словам военного эксперта, все три направления получения истребителей F-16 перспективны.
"Второй вариант – это подготовка нашего летного состава. Переброска нам самолетов F-16 на аэродромы в режиме "подскока". То есть когда самолеты выполняют боевое задание, а техническое обслуживание происходит на базах Европы. И третий вариант, который также начинает обсуждаться – это использование на F-16 американских летчиков, которые уже изъявили желание выполнять боевые задания на F-16 с наших аэродромов, поступив в наш иностранный легион. Все три направления прорабатываются и все перспективны", - подчеркнул Свитан.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Словакия тоже размышляет о передаче Украине самолетов МиГ , но соответствующее решение еще предстоит принять ее парламенту.
- Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что авиационная коалиция, которая передаст Украине истребители, будет сформирована на 100%.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обратился к коллегам из стран-членов НАТО, призвав создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.07
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное