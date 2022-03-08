Пилоты оккупантов массово отказываются бомбить Украину, РФ решила привлечь курсантов, – Геращенко
В связи с упадническими настроениями среди личного состава ВКС РФ руководство российской армии решило привлекать курсантов для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.
"По имеющейся информации, среди личного состава ВКС РФ наблюдаются упаднические настроения. Большинство пилотов из РФ отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолетов). Руководством армии РФ было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!" - рассказал Геращенко.
Также, по его словам, судя по радиоперехватам, у курсантов отмечаются слабые способности управления летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
"Последний козырь из рукава или все-таки паника у бункерного? Старается шапками закидывать? Жители России, неужели вы до сих пор можете это терпеть? Ваших сыновей бросают на убой, а вы спокойно сидите дома и верите пропаганде! Снимайте розовые очки и выходите на ул. Покажите путину, что ваши дети не "пушечное мясо", – призвал Геращенко.
- Напомним, украинская разведка обнародовала список военных преступников РФ, убивающих мирных украинцев.
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