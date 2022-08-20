Об этом сообщает NOS.

"Ethiopian Airlines изучает ситуацию с двумя пилотами, которые не посадили вовремя самолет. На время расследования они отстранены от работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Boeing 737, следовавший из Хартума (Судан), должен был сесть в Аддис-Абебе (Эфиопия). Но записи полетов показывают, что он пролетел мимо аэропорта.

Впоследствии самолет развернулся и приземлился с задержкой около 25 минут.

Как информирует издание The Aviation Herald, публикующее отчеты об авиационных инцидентах, летчики были устали и поставили штурвалы на автопилот, после чего уснули.

Когда самолет должен был заходить на посадку, диспетчеры заметили, что борт не сбрасывает высоту и пытались связаться с экипажем. После пролета над взлетно-посадочной полосой автопилот отключился. Оба пилота очнулись от сигнала тревоги.

Ethiopian Airlines признает, что авиадиспетчерская служба не могла связаться с пилотами. После расследования в компании будут решать, нужно ли предпринимать какие-либо меры.

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