Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Пилоты пассажирского самолета, следовавшего из Судана в соседнюю Эфиопию, не смогли посадить его вовремя, потому что проспали аэропорт
Об этом сообщает NOS.
"Ethiopian Airlines изучает ситуацию с двумя пилотами, которые не посадили вовремя самолет. На время расследования они отстранены от работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Boeing 737, следовавший из Хартума (Судан), должен был сесть в Аддис-Абебе (Эфиопия). Но записи полетов показывают, что он пролетел мимо аэропорта.
Впоследствии самолет развернулся и приземлился с задержкой около 25 минут.
Как информирует издание The Aviation Herald, публикующее отчеты об авиационных инцидентах, летчики были устали и поставили штурвалы на автопилот, после чего уснули.
Когда самолет должен был заходить на посадку, диспетчеры заметили, что борт не сбрасывает высоту и пытались связаться с экипажем. После пролета над взлетно-посадочной полосой автопилот отключился. Оба пилота очнулись от сигнала тревоги.
Ethiopian Airlines признает, что авиадиспетчерская служба не могла связаться с пилотами. После расследования в компании будут решать, нужно ли предпринимать какие-либо меры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное